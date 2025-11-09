پخش زنده
سامیار عبدلی، شناگر ملیپوش کشورمان در ماده ۵۰ متر آزاد ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مدال طلا رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در مرحله نهایی، سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد با زمان ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه به مقام اول و مدال طلا رسید.
این اولین مدال طلای کاروان سفیران اقتدار در این دوره از رقابتها و همچنین اولین نشان طلای شنای ایران در تاریخ بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.
سامیار در مرحله نیمهنهایی زمان ۲۲ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه و در مرحله مقدماتی زمان ۲۲ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه را به ثبت رسانده بود.
در این ماده، ۴۶ شناگر رقابت کردند.