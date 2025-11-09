پخش زنده
دانشآموزان دبستان انقلاب آمل با برپایی جشنواره غذا، یک میلیارد ریال برای کمک به کودکان نیازمند و بیماران سرطانی جمعآوری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دانش آموزان دبستان انقلاب اسلامی شهرستان آمل با برپایی جشنواره غذا دراین مدرسه حدود یک میلیارد ریال عواید حاصل از فروش غذا ونیز کمک والدین خود را به کودکان نیازمند و همچنین بیماران سرطانی آرین این شهرستان اختصاص دادند.
دراین اقدام خودجوش وجمعی که به همت مدیریت دبستان انقلاب اسلامی و انجمن واولیا این مدرسه برگزارشد، انواع غذاهای خانگی شامل شیرینی جات، کیک وکوچه، غذاهای سنتی و فسفودی درچندین غرفه عرضه شد.
حضور کودکان و نوجوانان در کنار والدین و خانواده خود در این جشنواره غذا که برای کمک با بیماران سرطانی برپا شده پر رنگ بود.
مدیردبستان انقلاب اسلامی آمل هدف از برپایی جشنواره غذا دراین مدرسه را گرامیداشت هفته مازندران و همچنین کمک به بیمارستان سرطانی آرین این شهرستان اعلام کرد.
میلاد عبدلی، تقویت روحیه مشارکت و همراهی ویادگیری دانش آموزان برای کمک به همنوعان را ازدیگر هدفهای محوری این جشنواره اعلام کرد و افزود: جلب مشارکتهای مردمی برای پوشش بخشی از هزینههای درمانی و معیشتی بیماران وکودکان سرطانی آرین آمل که به دلیل شرایط خاص درمانی، با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
ازهدفهای دیگرمدیریت دبستان انقلاب اسلامی آمل برای برپایی این جشنواره بوده است.
وی دراین حال استقبال گرم و گسترده دانش آموزان و خانوادههای آنان از این جشنواره درون مدرسهای را نشان از عمق فرهنگ ایثار و مسئولیت اجتماعی در این شهرستان دانست وگفت: تشکیل صفهای طولانی بازدیدکنندگان در مقابل غرفهها، علاوه بر شور و نشاط اجتماعی، ثابت کرد که مردم همیشه در کارهای خیر پیشقدم هستند.
مدیردبستان انقلاب اسلامی آمل ادامه داد، مدیرعامل وتعدادی از مدیران واحدهای انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین آمل نیز دراین جشنواره حضور داشتند و ضمن تشکر از مشارکت بیدریغ مردم، اعلام کردند که این حجم از استقبال نشاندهنده آن است که دغدغه سلامت و کمک به همنوع، هنوز در صدر اولویتهای جامعه قرار دارد.
عبدلی یادآورشد، حدود یک میلیارد ریال از فروش غذاها و مشارکتهای نقدی خانوادههای دانش آموزان، به صورت شفاف و مستقیم برای کمک به تعدادی از بیماران نیازمند و همچنین برای تهیه داروهای گرانقیمت، تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز و حمایت معیشتی از خانوادههای تحت پوشش بیماران انجمن بیماران سرطانی آرین خواهد شد.
درشهرستان آمل بیش از ۳ هزار نفر مبتلا به سرطان، زیرپوشش خدمات حمایتی ودرمانی انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین هستند.