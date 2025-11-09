آموزشگاه مرحوم صبوریان در روستای سررود کلات به تجهیزات دیجیتال و شبکه هوشمند مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش کلات گفت: در راستای اجرای گام دوم طرح توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی و به‌ منظور ارتقای کیفیت آموزش، آموزشگاه مرحوم صبوریان روستای سررود به‌ عنوان اولین مدرسه‌ روستایی کاملاً هوشمند شهرستان کلات تجهیز و راه‌ اندازی شد.

رمضان پروانه افزود: این اقدام ارزشمند با مشارکت خیران نیک‌ اندیش، از جمله آقایان حاج جواد صبوریان، جابر عابدزاده، یحیی عباسی، حسن مهران‌ فر و با همکاری اعضای شورای اسلامی روستای سررود و همراهی اولیای گرامی دانش‌ آموزان انجام گرفت.

وی ادامه داد: «سرمایه‌ گذاری در آموزش، زیربنای توسعه‌ آینده است و مدرسه‌ هوشمند محیطی پویا و خلاق می‌ سازد که در آن دانش‌ آموزان نه‌ تنها می‌ آموزند، بلکه مهارت کشف و نوآوری را تجربه می‌ کنند.

پروانه گفت: اجرای این طرح نشان‌ دهنده‌ نقش‌ آفرینی مؤثر خیران، خانواده‌ ها و نهادهای محلی در ارتقای زیرساخت‌ های آموزشی مناطق روستایی است و می‌ تواند الگویی موفق برای سایر مناطق محروم شهرستان و استان باشد.

با راه‌ اندازی این مدرسه‌ هوشمند، دانش‌ آموزان روستای سررود از امکانات نوین آموزشی از جمله تجهیزات دیجیتال، سامانه‌ های یادگیری الکترونیکی و شبکه هوشمند بهره‌ مند شدند.