به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رحمت الله ترابی بخشدار بخش مرکزی گفت: بهره برداری از ماشین آلات جدید روستا با بیش از هشتاد میلیارد ریال هزینه و آغاز ساخت پارک شهدای کبوتر آباد در مساحت چهارهزاروششصد مترمربع که برای تکمیل آن پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

همچنین امروز در در نشستی با حضور فعالان اقتصادی منطقه به بررسی راهکار‌هایی برای توسعه اقتصادی و اشتغال پرداخته شد.

روستای کبوتر آباد در سی و دو کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است.