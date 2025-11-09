پخش زنده
کاهش بارندگیها و تداوم خشکسالی، تامین آب شرب و بهداشت را نه تنها در یزد بلکه در بسیاری از استانها با خطری جدی مواجه ساخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناسان میگویند که در سال آب جاری بسیاری از استانها از جمله یزد بارش صفر درصد داشته و آب سدها نیز به کمترین میزان خود رسیده است.
در چنین شرایطی تنها راه چاره، مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب است. استفاده از لوازم کاهنده مصرف در منازل و حتی ادارات و اماکن عمومی تا حدود ۳۰ درصد و حتی بیشتر در مصرف آب صرفه جویی به دنبال دارد.
تجهیزاتی مثل سر شیرها و سردوشهای کاهنده مصرف و یا استفاده از شیرهای پدالی، مصرف آب را تا حد زیادی کاهش میدهد.
جایگزینی کولرهای پلیمری نیز در فصل گرم سال در مصرف آب و برق کاهش چشمگیری دارد و بهره وری را افزایش داده و سرمای بیشتری تولید میکند.
در آبیاری فضای سبز نیز بهتر است از شیوههای نوین آبیاری بهره گرفت و اگر آب حاصل از شست و شوی میوه و سبزی در منازل بدون ماده ضدعفونی کنندهای باشد برای آبیاری گلدان و فضای سبز استفاده کرد.