گشت مشترک محیط‌بانان چهاربرج و بناب در سواحل دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چهاربرج از تداوم گشت و کنترل مشترک نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های چهاربرج و بناب در سواحل جنوبی و شرقی پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد.

عبداله حاجوی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست دو شهرستان به‌صورت مستمر و با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی شکار و صید در حوزه استحفاظی سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه اقدام به گشت و پایش کردند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، از عموم شهروندان، طبیعت‌دوستان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان۱۵۴۰ اطلاع دهند.