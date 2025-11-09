پخش زنده
سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان چهاربرج از تداوم گشت و کنترل مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستانهای چهاربرج و بناب در سواحل جنوبی و شرقی پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد.
عبداله حاجوی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست دو شهرستان بهصورت مستمر و با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی شکار و صید در حوزه استحفاظی سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه اقدام به گشت و پایش کردند.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از زیستگاههای طبیعی، از عموم شهروندان، طبیعتدوستان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان۱۵۴۰ اطلاع دهند.