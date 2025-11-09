به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان با بیان اینکه این اثر ارزشمند در ۳۰۰ صفحه به قلم فرهاد خضری و با همکاری انتشارات روایت فتح منتشر شده است، گفت: معرفی و بررسی این کتاب در نشستی با حضور همسر شهید در تالار اندیشه کتابخانه مرکزی یزد برگزار شد.

رفیعی افزود: این شهید گرانقدر مدتی مسئولیت فرماندهی تیپ ۱۸ الغدیر یزد را به عهده داشت و در چهارم اسفند سال ۱۳۸۵ به دست گروهک تروریستی پژاک به شهادت رسید.

قرار است تقریظ رهبر معظم انقلاب بر این کتاب در اواخر آبان ماه رونمایی شود.