تیم فوتبال المپیاکوس در هفته دهم سوپر لیگ یونان با برتری مقابل کیفیسیاس به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های المپیاکوس و کیفیسیاس در چارچوب هفته دهم رقابت‌های فوتبال سوپر لیگ یونان و در ورزشگاه دیموتیکو گیپدو نئاپولیس به مصاف هم رفتند.

مهدی طارمی، بازیکن ایرانی المپیاکوس، در این دیدار روی نیمکت ذخیره‌ها حضور داشت و در طول ۹۰ دقیقه فرصت بازی پیدا نکرد.

المپیاکوس در این مسابقه توانست با برتری ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد. گل‌های این تیم را ایوب الکعبی (۲ بار) و ناسیمنتو به ثمر رساندند.

تیم فوتبال المپیاکوس با پیروزی در این مسابقه تعداد امتیاز‌های خود را به عدد ۲۵ رساند و با دو امتیاز بیشتر در مقایسه با پائوک در صدر جدول سوپر لیگ یونان قرار گرفت.