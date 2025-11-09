پخش زنده
تیم فوتبال المپیاکوس در هفته دهم سوپر لیگ یونان با برتری مقابل کیفیسیاس به صدر جدول ردهبندی صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای المپیاکوس و کیفیسیاس در چارچوب هفته دهم رقابتهای فوتبال سوپر لیگ یونان و در ورزشگاه دیموتیکو گیپدو نئاپولیس به مصاف هم رفتند.
مهدی طارمی، بازیکن ایرانی المپیاکوس، در این دیدار روی نیمکت ذخیرهها حضور داشت و در طول ۹۰ دقیقه فرصت بازی پیدا نکرد.
المپیاکوس در این مسابقه توانست با برتری ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد. گلهای این تیم را ایوب الکعبی (۲ بار) و ناسیمنتو به ثمر رساندند.
تیم فوتبال المپیاکوس با پیروزی در این مسابقه تعداد امتیازهای خود را به عدد ۲۵ رساند و با دو امتیاز بیشتر در مقایسه با پائوک در صدر جدول سوپر لیگ یونان قرار گرفت.