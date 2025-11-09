به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که به میزبانی تایلند در حال برگزاری است، تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمان در دومین دیدار خود امروز یکشنبه ۱۸ آبان به مصاف تیم کامبوج رفت و نتیجه این دیدار را ۴۳ به ۵۸ واگذار کرد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان در اولین دیدار برابر فیلیپین به برتری رسیده بود.

در ادامه این رقابت‌ها بانوان بسکتبال با ویلچر کشورمان روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۳ به وقت ایران به مصاف تیم لائوس می‌روند.

تیم ملی بانوان با ترکیب رقیه امیری، مهدیه روحانی، نجمه صفایی دوست، رقیه صالحی، سمیرا خالقی، زهرا نصری، نادیا بلوچی، مریم عباس فرد، فاطمه مولایی، رقیه قاضیلو، زهرا حبیبی و فاطمه مرادی با سرمربیگری آزاده سادات معینی و مربیگری مهسا همتی در این مسابقات حضور دارند.