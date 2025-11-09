مدیرکل ثبت احوال استان یزد: اگر متوفی بعد از سوم مرداد فوت شده باشد، گواهی انحصار ورثه به صورت خودکار و الکترونیک صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصدق با حضور در استودیو خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سوم مرداد صدور گواهی انحصار ورثه از دستگاه قضا منفک و به دستگاه ثبت احوال واگذار شد. در این راستا ابرسامانه‌ای ایجاد شده تا مردم برای دریافت گواهی انحصار ورثه اقدام کنند.

وی افزود: اگر متوفی قبل از تاریخ سوم مرداد فوت شده باشد، وراث برای دریافت گواهی باید به سامانه سهیم مراجعه و درخواست را ثبت کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان ادامه داد: اگر متوفی بعد از سوم مرداد فوت شده باشد، گواهی بدون نیاز به درخواست وراث و به صورت خودکار و الکترونیک صادر می‌شود و در اختیار وراث و همه دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد.

مصدق اظهار داشت: زمانی که درخواست گواهی انحصار ورثه درخواست آنان ثبت می‌شود، نیازی به احراز هویت نیست، اما پس از صدور گواهی باید حتما احراز هویت شده که این مساله در سامانه هدا صورت می‌گیرد.