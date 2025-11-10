پخش زنده
سامانه «سراج» (سامانه رابطه اطلاعاتی جامع) در سومین نمایشگاه «فننما» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛به گفتهی مدیر طرح سامانه سراج، این سامانه با هدف یکپارچهسازی دادههای شهری، تسهیل دسترسی مدیران به اطلاعات بهروز و توسعه حکمرانی دادهمحور طراحی و اجرا شده است.
وحید کشانی افزود: این سامانه به عنوان بستر اصلی تبادل داده درونسازمانی و میانسازمانی شهرداری اصفهان عمل میکند و امکان اتصال، تحلیل و اشتراکگذاری دادهها در حوزههای مختلف شهری را فراهم میسازد.
وی گفت: بخشی از برنامه کلان شهرداری اصفهان برای تحقق شهر هوشمند و مدیریت مبتنی بر داده است و با هدف ارتقای شفافیت، کارآمدی و تصمیمگیری دقیقتر در ساختار مدیریتی شهر توسعه یافته است.
همچنین به گفته مسئولان سازمان فاوا، بهرهبرداری از سامانه سراج گامی مؤثر برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری و حرکت اصفهان به سمت شهر دادهمحور به شمار میرود.
سومین نمایشگاه فننما اصفهان که با محوریت فناوریهای نو و هوشمندسازی شهری برگزار شده، تا۲۰ آبان ماه میزبان سازمانها، شرکتهای دانشبنیان و نهادهای علمی و اجرایی فعال در حوزه فناوری اطلاعات است.