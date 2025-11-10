به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛به گفته‌ی مدیر طرح سامانه سراج، این سامانه با هدف یکپارچه‌سازی داده‌های شهری، تسهیل دسترسی مدیران به اطلاعات به‌روز و توسعه حکمرانی داده‌محور طراحی و اجرا شده است.

وحید کشانی افزود: این سامانه به عنوان بستر اصلی تبادل داده درون‌سازمانی و میان‌سازمانی شهرداری اصفهان عمل می‌کند و امکان اتصال، تحلیل و اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه‌های مختلف شهری را فراهم می‌سازد.

وی گفت: بخشی از برنامه کلان شهرداری اصفهان برای تحقق شهر هوشمند و مدیریت مبتنی بر داده است و با هدف ارتقای شفافیت، کارآمدی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در ساختار مدیریتی شهر توسعه یافته است.

همچنین به گفته مسئولان سازمان فاوا، بهره‌برداری از سامانه سراج گامی مؤثر برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری و حرکت اصفهان به سمت شهر داده‌محور به شمار می‌رود.

سومین نمایشگاه فن‌نما اصفهان که با محوریت فناوری‌های نو و هوشمندسازی شهری برگزار شده، تا۲۰ آبان ماه میزبان سازمان‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای علمی و اجرایی فعال در حوزه فناوری اطلاعات است.