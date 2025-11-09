امروز: -
آیین نکوداشت سردار شهید رضا شکری پور

آیین نکوداشت سردار شهید رضا شکری‌پور و آیین رونمایی از کتاب می‌روم تا مجنون بماند امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۴ با حضور مسئولان استانی و خانواده‌های شهدا در مجتمع بوعلی سینا همدان برگزار شد.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۶
