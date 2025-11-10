پخش زنده
امروز: -
شایان شمسالدینی، بوکسور استان فارس، در بیستمین دوره مسابقات قهرمانی بوکس کشور ، نشان برنز را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این رقابتها با حضور ۱۰ تیم از ۱۰ استان کشور و ۱۵۰ مشتزن به مدت سه روز در مجموعه ورزشی شادروان دهداری و سالن ولیعصر آبادان برگزار شد.
شایان شمسالدینی با غلبه بر رقیبان خود نشان برنز این مسابقات را کسب کرد.
تیم فارس با هدایت مربیان علی افشاری، رضا غریب و بیژن کسانیپور و سرپرستی محمدجواد زارعی در این رقابتها حضور داشت.
همچنین سید جلالالدین علوی، داور نامآشنای فارس، قضاوت این دوره از مسابقات را بر عهده داشت.