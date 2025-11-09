به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سید رضا تاج‌الدینی گفت:با توجه به اقلیم مناسب و شرایط آب و هوایی مساعد منطقه هوراند به ویژه در حاشیه رودخانه قره‌سو برای نخستین بار کشاورزان روستای مردلو در سطح دو هکتار از اراضی خود اقدام به کشت دوم بادام‌زمینی کردند.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود از این میزان سطح زیرکشت بیش از ۱۰ تن بادام‌زمینی برداشت شود.

تاج‌الدینی با اشاره به اینکه کشت دوم بادام‌زمینی می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری خاک و درآمد کشاورزان داشته باشد اظهار داشت: توسعه این محصول در هوراند می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر مناطق شهرستان نیز باشد.

مدیر جهاد کشاورزی هوراند خاطرنشان کرد:حمایت‌های فنی و آموزشی از کشاورزان برای گسترش کشت‌های جایگزین و مقاوم به شرایط اقلیمی در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد.