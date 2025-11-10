مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) گفت: چمن هیبریدی تازه کاشته شده به دلیل فشار تمرینات و بازی‌ها دچار آسیب شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حبیب مقصودی با اشاره به وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) گفت:چمن هیبریدی تازه کاشته شده به دلیل فشار تمرینات و بازی‌ها دچار آسیب شده است، اما با وجود این مشکلات بازی‌های تراکتور همچنان در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

وی درباره کیفیت نامطلوب چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز اضافه کرد: در فصل‌های اخیر همه مربیان تراکتور از کیفیت زمین چمن گلایه داشتند. چمن قبلی با لایه خاک رس کشت شده بود و ما تلاش کردیم چمن هیبریدی را وارد کشور کنیم. این چمن تازه کاشته شده بود و به دلیل نیاز تراکتور به میزبانی در تبریز، با وجود آسیب‌های اولیه بازی‌ها در این ورزشگاه برگزار شد.

مقصودی گفت:جوانه‌های بذر تازه بودند و پس از تمرینات و بازی‌ها، تنش‌هایی ایجاد شد که باعث گرایش چمن به قارچ و آسیب دیدن آن شد. ما به خاطر هواداران و تیم می‌خواستیم بازی‌ها در تبریز برگزار شود و این روند ادامه خواهد داشت.

وی درباره مسائل مالی مرتبط با بازسازی چمن گفت: مبالغ تخصیص یافته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است که برای چمن ۳۶ میلیارد تومان با کسورات پرداخت شده است. با کمترین هزینه و حفظ بیت‌المال، روند بازسازی ادامه دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تصریح کرد: چمن هیبریدی که در این زمین پهن شده بهترین نوع در ایران است.

وی اضافه کرد: با توجه به دفاع مقدس ۱۲ روزه زمان زیادی از دست رفت، اما پس از بازدید از چند شرکت و بررسی شرایط چمن هیبریدی را وارد کردیم.

محمد عطاپور مدیر ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز درباره روند بازسازی ورزشگاه گفت: بازسازی‌ها در دو فاز انجام می‌شود فاز اول شامل لایه دوم حفاظتی، چمن و رفع الزامات‌ای‌اف‌سی است که ۳۸۱ میلیارد تومان اعتبار دارد و فاز دوم توسعه سکو‌ها و کار‌های عمرانی با اعتبار ۳۷۸ میلیارد تومان است. تاکنون ۱۲۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و ۳۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی ابلاغ شده است.

او گفت: لایه دوم حفاظتی شامل ۵ کیلومتر فنس و نرده است که ۹۰ درصد آن انجام شده و ۳۲ درب نصب شده است. همچنین مشکلات رفت و آمد خبرنگاران، اصلاح نیمکت‌ها، نصب گیت‌های ورودی برای بانوان و بازسازی بوفه‌ها و سرویس‌های بهداشتی نیز انجام شده است.

نرمانی عضو گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه تبریز با اشاره به نمونه‌برداری‌ها و آزمایشات چمن گفت: گیاهچه‌های چمن به بلوغ نرسیده‌اند و بهره‌برداری زودهنگام باعث شده ریشه‌ها نتوانند تغذیه کافی داشته باشند. وضعیت چمن ۲۰ روز قبل بدتر بود و برای بازگشت کامل چمن نیاز به حداقل ۳ ماه زمان است که با توجه به شرایط آب و هوایی تبریز بهتر است پنج ماه صبر شود.

رضا محمدی عضو پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، نیز افزود: چمن‌های هیبریدی از بهترین بذر‌های سردسیری هستند که خاصیت بازیابی دارند، اما نیاز به زمان دارند. سرعت جوانه‌زنی بالاست، اما فرصت کافی برای ریشه‌زایی فراهم نشده است. با تمهیدات انجام شده امیدواریم کیفیت چمن بهبود یابد.