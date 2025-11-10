به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در نوزدهمین روز از آبان شاخص کیفی هوا براساس داده های ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در اصفهان با میانگین ۱۱۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست منطقه اصفهان شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه ولدان با ۱۸۹،رهنان ۱۶۱و شهرهای خمینی شهر با ۱۵۶و قهجاورستان ۱۷۲ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و برمدار قرمز است.

همچنین این شاخص در ایستگاه های دانشگاه صنعتی۱۲۴، ۲۵ آبان ۱۲۳،پارک زمزم ۱۳۵، پروین ۱۳۹،سپاهان شهر ۱۳۰، فرشادی۱۰۹، زینبیه ۱۲۱، فیض ۱۱۶، کاوه ۱۰۹و میرزاطاهر ۱۲۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

علاوه براین شاخص کیفی هوا در ایستگاه های بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۳، خرازی ۹۰، رودکی ۹۲، زینبیه ۹۹،فیض ۱۰۰ سپاهان شهر ۸۸ و هزارجریب ۹۵ همچنین شهرهای شاهین شهر ۷۵، علوم پزشکی کاشان ۶۴، کاشان ۶۳،زرین شهر ۷۱، مبارکه ۷۸و نجف آباد ۹۱ AQI وضعیت قابل قبول رانشان می‌دهد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان هم از پیش‌بینی غبار صبحگاهی در نواحی مرکزی استان و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در ساعات پرتردد خبر داد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.