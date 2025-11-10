به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای قالیباف با بیان اینکه:مردم باید ببینند که گزارش‌های نظارتی و کارشناسیْ از نحوه و میزان اجرای برنامه هفتم پیشرفت در صحن مجلس ارائه می‌شود، تأکیدکرد: خروجی این جلساتِ کارشناسی و نظارتی باید این باشید که بدانیم اگر قرار است: با شیوه فعلیِ اجرای برنامه هفتم؛ حرکت کنیم در سال آینده کجا خواهیم بود. رئیس مجلس همچنین گفت: امروز حدود ۶ یا ۷ پیشران اصلی در کشور وجود دارد که در برنامه هفتم هم برای آنها سیاستگذاری و قانونگذاری شده است و باید روی آن متمرکز شویم. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، جلسات بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم از فردا دوشنبه ۱۹ آبان؛ آغاز می‌شود.