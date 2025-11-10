پخش زنده
امروز: -
معاون سازمان دانش آموزی کشور گفت: یاد و نام شهدای دانش آموزدفاع مقدس ۱۲ روزه با برگزاری ۷۰۰ همایش وطن یار در کشور گرامی داشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رحمت الله رضایی افزود: از آغاز سال تحصیلی جدید تاکنون به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز دفاع مقدس ۱۲ روزه در جنگ اخیر دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان همایش وطن یار در ۶۰ مدرسه در کشور برگزار شده است که از این یادوارهها ۱۴ مورد در مدارس آذربایجان شرقی اجرا شده است.
وی افزود: این همایش در قالب برنامههای فرهنگی، هنری و حرکتهای نمایشی با مشارکت دانش آموزان پیشتاز در مدارس کشور در حال برگزاری است.
معاون سازمان دانش آموزی کشور ادامه داد: همایشهای فرهنگ یار در حوزه پیشتازان با یاوران مقاومت از سال گذشته آغاز شده و با وطن یار در سالتحصیلی جدید درحال برگزاری است.
وی افزود: همایش وطنیار جلوهای از اتحاد و همدلی نسل آینده کشور و نشان ازعشق علاقه آنها به انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر و میهن عزیزمان است.
رحمت الله رضایی گفت: یکی از رسالتهای تشکل پیشتازان، در حوزه تریبت اجتماعی، سیاسی و معرفتی دانش آموزان پرداختن به فرهنگ ایثار و شهادت است.