پیکر مادر شهید فتحالله زمانی بر دستان مردم قدر شناس گچساران تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور پرشور مردم قدرشناس شهرستان گچساران پیکر مرحومه حاجیه خانم «ماهی جان زمانی»، مادر شهید «فتحالله زمانی چهاراه گشین» در بهشت زهرای گچساران تشییع و در قطعه صالحین به خاک سپرده شد. مرحومه حاجیه خانم «ماهی جان زمانی»، مادر شهید سرافراز «فتحالله زمانی»، پس از عمری مجاهدت و صبر، بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست. شهید «فتحالله زمانی چهاراه گشین» که از کارکنان نیروی انتظامی بود در ۲۱ مهرماه ۱۳۶۶ در عملیات پدافندی منطقه مهاباد استان کردستان در مبارزه با رژیم بعث عراق به درجه رفیع شهادت نائل شد.