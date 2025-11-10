آغاز عملیات لولهگذاری بزرگترین طرح آبرسانی شمالشرق کشور
عملیات لولهگذاری بزرگترین طرح آبرسانی شمالشرق کشور در منطقه سرانی شیروان با حضور استاندار خراسانشمالی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
استاندار خراسان شمالی گفت: طرح آبرسانی سرانی از اقدامات اساسی دولت در راستای تامین آب شرب سه شهر خراسان شمالی است که با هدف بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم طراحی شده است.
بهمن نوری افزود: عملیات لوله گذاری این طرح اکنون آغاز شده و خوشبختانه بیشتر از اعتبار مصوب برای این طرح آبرسانی جذب شده است.
وی ادامه داد: تا پایان سال تلاش خواهیم کرد که اعتبار مصوب آب سرانی افزایش یابد تا بتوانیم روند اجرایی این طرح حیاتی را شتاب دهیم.
استاندار خراسان شمالی گفت: مرحله نخست این طرح در مسیری به طول ۲۱ کیلومتر اجرایی میشود و انتظار میرود که با تکمیل آن، مشکلات کمبود آب در منطقه به طور قابل توجهی کاهش یابد.
نوری همچنین به چالشهای موجود در مسیر تملک اراضی و مشکلات مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مسیر تملک و مشکلات مربوطه رفع شده است و امیدواریم در مرحله نخست طرح آب سرانی را در مسیر ۷۸ کیلومتری شهرستان شیروان اجرا کنیم.
وی تصریح کرد: با اجرای موفقیتآمیز این طرح، شاهد تحولی مثبت در زندگی مردم منطقه سرانی شیروان خواهیم بود.
استاندار خراسان شمالی در پایان از تمام دستاندرکاران این طرح خواست تا با همکاری و همافزایی هرچه سریعتر طرح آبرسانی را به نتیجه برسد تا مردم از مزایای آن بهرهمند شوند.
طرح آب سرانی مصوبه لازم از سازمان برنامه و بودجه کشور را دریافت کرده به لحاظ حجم تخصیص منابع آب زیرزمینی برای تامین آب شرب در کشور بینظیر است.