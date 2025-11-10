به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نائب رئیس هیئت نجات غریق استان گفت: دوره نجات غریق درجه یک بانوان ۱ستان با شرکت ۱۸نفر در یاسوج به پایان رسید.

فاطمه توکل افزود: بابرنامه ریزی‌های انجام شده توسط کمیته آموزش استان بعد از ۶ سال دوره نجات غریق درجه یک بانوان بصورت فشرده به مدت ۸ روز در یاسوج برگزار شد.

توکل با بیان اینکه شرکت کنندگان در این دوره آموزش‌های لازم در خصوص نجات غریق را در دو بخش عملی و تئوری زیر نظر مدرس بومی فرا گرفتند، اضافه کرد: برای شرکت کنندگان کارت نجات غریق درجه یک صادر شد.