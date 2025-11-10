هفتمین رویداد گردشگری زعفران و سومین رویداد گردشگری بِه، از ۲۰ آبان‌تا ۱۵ آذرماه در بهاباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهرستان بهاباد، میزبان هفتمین رویداد گردشگری زعفران و سومین رویداد گردشگری به خواهد بود که از ۲۰ آبان تا ۱۵ آذر ماه برگزار می‌شود.

به همین مناسبت، تور یک‌روزه «بهاباد‌گردی» نیز برگزار می‌شود که برای شرکت‌کنندگان در آن بازدید از مزارع زعفران و به، موزه تاریخ تمدن، موزه آفرینش، قلعه جنت آباد، بازدید از سنگ نگاره‌ها و بازارچه صنایع دستی برنامه ریزی شده است.