فراخوان جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان در چهارمحال و بختیاری منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: جمعیت از دغدغههای مهم حوزه سلامت است.
صالحی فرد افزود: استفاده از نگاه هنرمندان و عکاسان میتواند توجه جامعه را به موضوع جوانی جمعیت جلب کند.
وی گفت: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند به تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی کمک کند.
صالحی فرد افزود: جوانی جمعیت تنها مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها از جمله ژاپن، کره جنوبی، آلمان، فرانسه و آمریکا نیز با چالشهای جمعیتی مواجه هستند.
وی از همه همکاران و عکاسان چهارمحال و بختیاری دعوت کرد با ارسال آثار خود، در این مسابقه و نمایشگاه بزرگ عکاسی شرکت کنند.