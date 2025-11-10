معاون آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آغاز طرح شناسایی معلمان و کارکنان تخصصی نمونه سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در استان خبر داد.

آغاز طرح شناسایی معلمان و کارکنان نمونه در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان گفت: این طرح با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از معلمان و کارکنان تخصصی نمونه در سطح مدارس، مناطق، استان و کشور اجرا می‌شود.

سید محمد رمضانی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «معلم در واقع معمار آینده کشور است»، افزود: رویکرد اصلی این برنامه، شناسایی نیرو‌های مؤثر و الهام‌بخش در آموزش و پرورش و الگوسازی برای سایر فرهنگیان است.

رمضانی خاطرنشان کرد: فرآیند اجرای برنامه برای معلمان در چهار مرحله مدرسه، منطقه، استان و کشور و برای کارکنان تخصصی در سه مرحله منطقه‌ای، استانی و کشوری انجام خواهد شد.

معاون توسعه، برنامه‌ریزی و منابع انسانی استان تصریح کرد: زمان اجرای این برنامه از ۱۸ آبان تا اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده و تمامی مراحل ثبت‌نام و شرکت در فرآیند ارزیابی از طریق سامانه خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی https://my.medu.ir انجام می‌شود.

رمضانی از فرهنگیان خواست با مراجعه به سامانه یادشده، نسبت به ثبت اطلاعات و مشارکت در این برنامه اقدام کنند و افزود: «کمیته‌های تخصصی در استان با دقت و شفافیت، فرآیند ارزیابی و انتخاب را پیگیری خواهند کرد تا شایسته‌ترین افراد مورد تقدیر قرار گیرند.»