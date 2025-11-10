پخش زنده
با مشارکت خیران و همافزایی نهادهای حمایتی، وامهای کارگشا در حوزههای درمان، مسکن، فرهنگی و حمایتی به نیازمندان پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ صندوق امداد ولایت با مشارکت خیرین و همافزایی کمیته امداد، تاکنون بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وام کارگشا در حوزههای درمان، مسکن، فرهنگی، حمایتی و اربعین به ۵۲۸ نیازمند در استان خراسان شمالی پرداخت کرده است.
در شهرستان اسفراین نیز طی چهار سال فعالیت این صندوق، ۶۰۰ میلیون تومان وام به بیش از ۲۵۰ نفر اعطا شده و بهطور میانگین سالانه ۷۰ نیازمند واقعی از این تسهیلات بهرهمند میشوند. این وامها بهصورت بلاعوض یا بدون سود پرداخت میگردد.