در مرحله نخست در ۲۰۰ محله کرمان شورای پیشرفت تشکیل میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیر کل امور اجتماعی استانداری در نشست شورای رهبری طرح اقدامات مدیریت محله محور و کارگروه حاشیه نشینی با بیان اینکه تاکنون در بیش از ۷۰ محله شورای پیشرفت تشکیل شده گفت: در مرحله نخست این طرح در ۲۰۰ محله اجرا میشود.
زنداقطاعی افزود: این طرح اجتماعی در قالبهای اداری نمی گنجد و ابتکار اجرای آن به استانها و شهرستانها واگذار شده تا با استفاده از ظرفیت نخبگانِ هر محله زمینه پیشرفت آن محله با برنامه ریزی درست و تسهیلگری مناسب فراهم شود.
بگفته وی: با اجرای درست این طرح خدمات دستگاههای مختلف بر اساس نقشه راه شورای پیشرفت محله ارائه و بسیاری از مشکلات محلات از جمله مشکلات مربوط به حاشیه نشینی رفع خواهد شد