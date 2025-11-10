به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیر کل امور اجتماعی استانداری در نشست شورای رهبری طرح اقدامات مدیریت محله محور و کارگروه حاشیه نشینی با بیان اینکه تاکنون در بیش از ۷۰ محله شورای پیشرفت تشکیل شده گفت: در مرحله نخست این طرح در ۲۰۰ محله اجرا می‌شود.

زنداقطاعی افزود: این طرح اجتماعی در قالب‌های اداری نمی گنجد و ابتکار اجرای آن به استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار شده تا با استفاده از ظرفیت نخبگانِ هر محله زمینه پیشرفت آن محله با برنامه ریزی درست و تسهیلگری مناسب فراهم شود.

بگفته وی: با اجرای درست این طرح خدمات دستگاه‌های مختلف بر اساس نقشه راه شورای پیشرفت محله ارائه و بسیاری از مشکلات محلات از جمله مشکلات مربوط به حاشیه نشینی رفع خواهد شد