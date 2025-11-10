به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی در آیین رونمایی از پوستر این رویداد هنری با تاکید بر اینکه مردمی‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری در دستور کار مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است، گفت: به همین منظور پوستر این دوره از جشنواره میان مردم و بازاریان شهرکردی رونمایی شد.

شهرام فرجی با بیان اینکه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی از ۲۱ آبان آغاز می‌شود، افزود: در این رویداد ۹ نمایش صحنه‌ای و پنج نمایش خیابانی برای راهیابی به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی از مجتمع فرهنگی هنری مهر و آمفی تئاتر امیرکبیر شهرکرد به عنوان مکان اجرای نمایش‌های صحنه‌ای جشنواره نام برد و گفت: نمایش‌های خیابانی این رویداد هم در محوطه مجتمع امام صادق و بوستان ملت این شهر به اجرا گذاشته می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: فراخوان این رویداد در خرداد امسال منتشر و ۲۴ متن نمایش‌نامه برای شرکت در این رویداد در دبیرخانه دریافت شد.

فرجی افزود: متون رسیده در مرحله بازخوانی با نظر داوران بررسی شد و بنا به نظر آنان، ۱۳ متن در بخش صحنه‌ای و پنج متن در بخش خیابانی به مرحله بازبینی راه یافت.

وی با اشاره به اینکه در نهایت از بین آثار راه یافته به بخش بازبینی، ۹ اثر صحنه‌ای و پنج اثر خیابانی برای حضور در مرحله اصلی جشنواره پذیرفته شد، گفت: از میان آثار پذیرفته شده بنا به نظر هیات داوران، ۲ اثر صحنه‌ای و یک اثر خیابانی راهی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر می‌شود.

دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری درباره اعضای هیات داوران جشنواره افزود: رحیم نوروزی، جهانشیر یاراحمدی و قاسم اسماعیلی دهکردی بررسی و انتخاب برترین‌های این دوره از جشنواره را برعهده دارند.

جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری با رقابت ۱۴ نمایش در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی از ۲۱ آبان در شهرکرد آغاز می‌شود و علاقه‌مندان به این هنر می‌توانند بنا به جدول اجرا‌های این جشنواره تا ۲۴ آبان در تماشاخانه مهر، آمفی تئاتر امیرکبیر، مجتمع امام صادق و بوستان ملت شهرکرد تماشاگر آثار این رویداد هنری باشند.