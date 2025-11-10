پخش زنده
امروز: -
۳۰۰ دانش آموز دختر دهدشتی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه، گفت: در این مرحله ۳۰۰ دانشآموز دختر از مناطق مختلف عملیاتی جنوب در قالب راهیان نوربازدید میکنند
سرهنگ سیدامیر جهانتاب افزود: این تعداد دانش آموز دختر در پایه دهم تحصیلی در قالب کاروانهای راهیان نور به مدت سه روز در مناطق عملیاتی جنوب از یادمانهای دفاع مقدس در خوزستان از جمله شلمچه، هویزه و طلائیه دیدن میکنند.
سرهنگ جهانتاب با اشاره به اهداف و اهمیت این اردوها اضافه کرد: آشنایی با فرهنگ ایثار و رشادتها و حماسهآفرینیهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، تقویت هویت ملی و دینی در این سفرها و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان از جمله اهداف برگزاری این اردوها است.
وی با بیان اینکه در نخستین اردوی راهیان نور دانش آموزان پسر ۱۲۰ نفر آذرماه به مناطق عملیاتی اعزام میشوند ادامه داد: در حاشیه این اردوی معنوی، برنامهای برای بازدید علمی از پالایشگاه گاز بیدبلند نیز پیشبینی شده است تا دانشآموزان علاوه بر بهرهمندی از فضای معنوی مناطق عملیاتی، تجربهای علمی نیز کسب کنند.