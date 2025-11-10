به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به وزش باد نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در مناطق شرقی استان و برخی نقاط مرکزی افزایش سرعت باد شمال شرقی پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: صبح تا ظهر امروز، وقوع گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا در برخی نقاط شرقی استان داریم.

بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۸ آبان ۱۴۰۴

وی گفت: آسمان استان قسمتی ابری همراه با ابر‌های پوششی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا نسبتا آرام و شرایط رفت و آمد‌های دریایی مساعد است.

به لحاظ دمایی، از فردا تا پایان هفته کاهش نسبی دمای کمینه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان پیش بینی می‌شود.