پخش زنده
امروز: -
امروز در مناطق شرقی هرمزگان و بعضی نقاط مرکزی استان افزایش سرعت باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به وزش باد نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در مناطق شرقی استان و برخی نقاط مرکزی افزایش سرعت باد شمال شرقی پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: صبح تا ظهر امروز، وقوع گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا در برخی نقاط شرقی استان داریم.
بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۸ آبان ۱۴۰۴
وی گفت: آسمان استان قسمتی ابری همراه با ابرهای پوششی پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا نسبتا آرام و شرایط رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
به لحاظ دمایی، از فردا تا پایان هفته کاهش نسبی دمای کمینه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان پیش بینی میشود.