به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش در جلسه رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق ۱۳ گانه استان گفت: مدیران باید نسبت به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ستادی اشراف کامل داشته باشند و بدانند چه اهدافی دنبال می‌شود.

ایوب رضایی افزود: لازم است مدیران شهرستان‌ها با جزئیات سامانه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های ابلاغی آشنا باشند و آنها را برای کارکنان، معاونان و مشاوران خود به‌طور دقیق تشریح کنند.

رضایی با بیان اینکه از هفته آینده بازدید‌های میدانی از مناطق مختلف استان آغاز می‌شود تا از نزدیک وضعیت مدارس و روند اجرای سیاست‌های آموزشی بررسی شود افزود: مدیران باید پیش از این بازدید‌ها اشراف کامل بر مدارس و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود داشته باشند.

وی با اشاره به طرح‌های مهم وزارت آموزش و پرورش از جمله طرح نماد و مقابله با آسیب‌های اجتماعی افزود:

برگزاری جلسات ائتلاف نماد در شهرستان‌ها ومناطق ضروری است تا در صورت بروز مشکلات احتمالی برای دانش‌آموزان، همه دستگاه‌های عضو ائتلاف مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان بر ترویج نماز جماعت و حضور ائمه جمعه در مدارس تأکید کرد و گفت: برگزاری منظم نماز جماعت در مدارس و حضور امام جمعه در جمع دانش‌آموزان تأثیر عمیقی در تربیت دینی آنان دارد. لازم است مدیران هر شهرستان هفته‌ای یک روز این برنامه را با حضور خود اجرا و گزارش آن را به اداره‌کل ارسال کنند.

رضایی با اشاره به پنج اولویت اصلی وزارت آموزش و پرورش شامل کیفیت‌بخشی آموزشی، عدالت آموزشی، ترویج نماز، آموزش قرآن و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: مدیران شهرستان‌ها باید بر مبنای برنامه‌محوری عمل کنند و برنامه سال تحصیلی، تقویم اجرایی، جلسات، دوره‌های آموزشی و بازدید‌ها را از پیش تدوین کرده باشند تا ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص‌های دقیق انجام شود.

وی افزود: تکمیل و اجرای برنامه‌های افزایش کیفیت امتحانات نهایی و بهبود میانگین نمرات در دستور کار استان است و لازم است مدیران شهرستان‌ها و مناطق برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین به موضوع شهریه مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: تیم‌های نظارتی موظفند به صورت مستمر وضعیت شهریه‌ها و کیفیت آموزشی مدارس غیردولتی را بررسی کنند تا عدالت آموزشی رعایت شود.

وی بر پرداخت حقوق معلمان مدارس غیر دولتی بر اساس قانون کار تاکید کرد و گفت: با توجه به ترمیم شهریه‌های مدارس غیر دولتی موظفند در بحث کیفیت آموزش و پرداخت حقوق معلمین جهت ایحاد انگیزه بیشتر بر اساس قانون کار اقدام کنند و بر این امور نظارت دقیق صورت خواهد گرفت

رضایی ضمن تأکید بر حضور مستمر مدیران در محل خدمت تصریح کرد: مدیر آموزش و پرورش باید به‌طور مداوم در شهرستان یا منطقه حضور داشته باشد. مسئولیتی که پذیرفته‌اید ۲۴ ساعته است و باید پاسخگوی همه امور آموزشی و اجرایی منطقه خود باشید.

وی در پایان از روسای آموزش وپرورش شهرستان‌ها ومناطق خواست در برابر حواشی فضای مجازی و شایعات بی‌اساس بی‌تفاوت باشند و گفت: زمانی که دستگاهی در مسیر حرکت و تحول قرار می‌گیرد، طبیعی است که با حاشیه‌هایی روبه‌رو شود. باید با تمرکز، همدلی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، آموزش و پرورش استان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.