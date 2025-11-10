محیط بانان کوهسرخ و کاشمر، سه شکارچی متخلف را دستگیر و به مرجع قضایی معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست کوهسرخ گفت: در پی دریافت گزارش مردمی و با اقدام هماهنگ یگان‌ های حفاظت محیط‌ زیست شهرستان‌ های کوهسرخ و کاشمر و نیروی انتظامی، سه شکارچی متخلف دستگیر شدند.

محمود رمضان‌ نژاد افزود: از شکارچیان لاشه یک راس کل وحشی به همراه یک قبضه اسلحه شکاری دوربین دار و سایر ادوات و مهمات مرتبط کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در دو هفته اخیر با عمليات مشترک و هماهنگ محیط بانان کوهسرخ و کاشمر، پنح متخلف شکار و صید دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شده اند که سه نفر از دستگیرشدگان سابقه‌ دار بوده اند.

رمضان‌نژاد خاطرنشان کرد: شکار و صید گونه های حمایت شده مانند کل، بز یا قوچ و میش وحشی علاوه بر جریمه حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی می تواند منجر به محکومیت حبس تا سه سال برای متخلف سابقه دار شود.