یک شرکت دانشبنیان ایرانی با بومیسازی کامل تولید یوپیاسهای صنعتی، علاوه بر تأمین برق پایدار برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، امنیت سایبری و پدافند غیرعامل این تجهیزات حیاتی را نیز تضمین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به گفته محققان این شرکت، تولید داخلی یوپیاسها نه تنها استقلال صنعتی کشور را افزایش داده، بلکه خطر نفوذ بدافزار و حملات سایبری ناشی از تجهیزات خارجی را از بین برده است، ضمن آنکه موجب صرفهجویی ۱۸ میلیون دلاری برای کشور شده است.
مجتبی مجرد، کارشناس تحقیق و توسعه این شرکت دانشبنیان در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت این مجموعه در زمینه تولید تجهیزات صنعتی گفت: ما تولیدکننده یوپیاسهای صنعتی هستیم و عمدتاً در حوزه صنایع نفت و گاز فعالیت داریم. علاوه بر این، در صنایع دیگر نیز مشغول به کار هستیم.
وی افزود: از سال ۱۳۹۲ بهصورت جدی به سمت بومیسازی تولید یوپیاسهای صنعتی رفتیم. این تصمیم بهدلیل دو مشکل اساسی اتخاذ شد؛ نخست، تحریمهای خارجی که باعث شده بود شرکتهای خارجی خدمات پس از فروش ارائه ندهند و دوم، مشکلات ارزی که در تأمین تجهیزات وارداتی ایجاد شده بود.
مجرد ادامه داد: از آنجا که یوپیاسهای صنعتی در صنایع حساس بهویژه در بخشهای مرتبط با پدافند غیرعامل مورد استفاده قرار میگیرند، هر اندازه تولید آنها بومیتر باشد، امنیت و پایداری عملکرد آنها بیشتر خواهد بود. در حال حاضر، بهجز مواد اولیه و برخی متریال خاص، تمام مراحل ساخت دستگاههای ما در داخل کشور و بهصورت کامل بومیسازی شده است.
این کارشناس تحقیق و توسعه این شرکت دانشبنیان با اشاره به اهمیت امنیت در سیستمهای یوپیاس صنعتی، گفت: بحث امنیت این دستگاهها بهویژه در سایتهای حساس بسیار حیاتی است. در چنین محیطهایی، اگر اختلالی ایجاد شود، ممکن است کل برق مجموعه یا سکوی صنعتی از دست برود. زمانی که این تجهیزات از خارج از کشور تأمین میشوند، احتمال بروز تهدیداتی مانند نفوذ بدافزار یا حملات سایبری وجود دارد که میتواند منجر به قطع کامل برق شود.
وی اضافه کرد:، اما به دلیل بومی بودن فناوری و تولید داخلی، چنین تهدیداتی در مورد محصولات ما وجود ندارد.
وی افزود: ما در پروژههای بزرگ ملی از جمله میدان نفتی یادآوران و سایر طرحهای مهم کشور فعالیت داشتهایم. همچنین موفق شدیم گواهی تایپتست (Type Test) را از آزمایشگاه KEMA که یکی از معتبرترین مراکز آزمون تجهیزات برق صنعتی در جهان و متعلق به کشور ایتالیاست، دریافت کنیم. این گواهی نشان میدهد که محصولات ما از نظر کیفیت و ایمنی در سطح استانداردهای جهانی قرار دارند.
به گفته وی در حال حاضر، این شرکت تنها مجموعهای در ایران است که این تاییدیه را دارد.
مجرد ادامه داد: در حال حاضر، تمامی مراحل طراحی و تولید، از جمله ساخت بردهای الکترونیکی دستگاه، بهصورت کامل در داخل شرکت انجام میشود و خط تولید نیز توسط شرکتهای داخلی ایران راهاندازی و پشتیبانی میشود. این موضوع موجب افزایش استقلال صنعتی کشور و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی شده است.
مجرد به اهمیت بومیسازی قطعات و تجهیزات یوپیاس صنعتی اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای بزرگ در گذشته، تامین قطعات یدکی این دستگاهها بود. تجهیزات خارجی اغلب انحصاری هستند و دانش فنی آنها خارج از کشور است؛ به همین دلیل قیمتها بسیار بالا بود و نیاز به ارز زیادی داشت تا قطعات وارد شود. برای مثال بردهای این دستگاهها معمولاً از کشورهای دیگر وارد میشد و قیمت تمام شده برای کاربر نهایی بسیار سنگین بود.
وی اظهار کرد:، اما اکنون، تمامی مراحل طراحی و تولید دستگاهها، از صفر تا صد، در داخل کشور انجام میشود. پیسیبیها و بردهای الکترونیک توسط شرکتهای ایرانی تولید و مونتاژ میشوند. این اقدام نه تنها وابستگی به واردات را از بین برده، بلکه باعث کاهش چشمگیر هزینهها شده است.
این فعال حوزه دانش صنعتی یادآور شد: قیمت یک دستگاه خارجی مشابه در بازار جهانی میتواند بالغ بر ۱۸ میلیون دلار باشد، در حالی که تولید داخلی با همان کیفیت، اقتصادیتر و قابل دسترستر است.
مجرد ادامه داد: قبل از اعمال تحریمها، شرکت ما نماینده تجهیزات خارجی بود و مسئول تامین قطعات یدکی برای مشتریان بودیم، اما پس از شروع تحریمها، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات متوقف شد. این وضعیت یکی از دلایل اصلی روی آوردن شرکتهای نفتی و پتروشیمی به تولید و استفاده از یوپیاسهای داخلی بود.
کارشناس تحقیق این شرکت دانشبنیان به اهمیت خدمات پس از فروش و امنیت تجهیزات داخلی اشاره کرد و گفت: همان دو مسئلهای که قبلاً مطرح کردم، همچنان برای مشتریان ما حیاتی است؛ یکی خدمات پس از فروش که بسیار اهمیت دارد و دیگری امنیت سیستمها و پدافند غیرعامل. وقتی یوپیاسها بومی و داخلی باشند، میتوانیم تضمین کنیم که حتی در شرایط تهدید یا تلاش برای خرابکاری، سیستمها ایمن باقی میمانند و عملکرد آنها دچار اختلال نمیشود.
وی افزود: تاکنون تمرکز ما بر این بوده که با تولید کامل داخلی و پشتیبانی فنی مؤثر، هم نیاز صنایع حساس را تأمین کنیم و هم ریسکهای ناشی از وابستگی به تجهیزات خارجی و مشکلات تحریم را به حداقل برسانیم.