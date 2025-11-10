۱۰ حلقه چاه آب غیرمجاز، یک هفته گذشته در مازندران پُر و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس گروه صیانت از مجاری و منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران از پلمب و انسداد ۱۰ حلقه چاه آب غیرمجاز و پیشگیری از حفاری غیرمجاز یک حلقه چاه در پنج شهرستان در یک هفته گذشته خبر داد.

محمد شکریان با بیان این‌که هرگونه برداشت از منابع زیرزمینی بدون دریافت پروانه و مجوز تخلف محسوب می‌شود، افزود: شرکت آب منطقه‌ای و ادارات منابع آب سراسر استان بر اساس ضوابط تعیین شده در قانون توزیع عادلانه آب با هر گونه برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی و اقدام به حفر چاه بدون دریافت پروانه حفاری برخورد می‌کنند که در همین راستا نیز طی یک هفته اخیر در پنج شهرستان انسداد ۱۰ چاه غیرمجاز و توقف حفاری یک حلقه چاه انجام شد.

وی تصریح کرد: همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستان‌های بهشهر و گلوگاه طی یک هفته اخیر چهار حلقه چاه غیرمجاز را پر و مسدود کردند.

رئیس گروه صیانت از مجاری و منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: یک چاه غیرمجاز ۴۶ متری در روستای پاسند، یک حلقه چاه غیرمجاز ۵۰ متری در روستای خورشیدکلا، یک حلقه چاه ۱۲ متری در روستای امیرآباد و یک چاه غیرمجاز در محدوده روستای کوهستان پس از شناسایی و اعلام تذکر‌های لازم با اقدام نیرو‌های گروه گشت و بازرسی منابع آب بهشهر و گلوگاه پر و مسدود شد.

شکریان گفت: در محدوده روستای ازباران شهرستان فریدونکنار نیز در روز‌های اخیر ۲ حلقه چاه غیرمجاز توسط عوامل گشت و بازرسی اداره منابع آب بابلسر و فریدونکنار پر و مسدود شد.

وی افزود: همکاران ما در اداره منابع آب جویبار نیز در روز‌های اخیر سه حلقه چاه غیرمجاز را در محدوده روستای لاریم پر و مسدود کردند.

رئیس گروه صیانت از مجاری و منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: در هفته اخیر یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای اوکسر از توابع شهرستان بابلسر نیز پر و مسدود شد. ضمن این‌که در شهرستان سیمرغ نیز با اقدام به موقع نیرو‌های گروه گشت و بازرسی اداره منابع آب جویبار و سیمرغ، از عملیات حفاری غیرمجاز یک حلقه چاه در شهرستان سیمرغ جلوگیری و تجهیزات حفاری توقیف شد.

شکریان با اشاره به مسدود کردن ۱۰۸ حلقه چاه غیرمجاز در مازندران طی نیمه نخست سال جاری، گفت: فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ به صراحت به آب‌های زیرزمینی اشاره کرده است و شرکت آب منطقه‌ای مازندران طبق این قانون تصمیم‌گیری برای برداشت از منابع آب زیرزمینی یا برخورد با تخلفات را انجام می‌دهد.

رئیس گروه صیانت از مجاری و منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود: از شهروندان سراسر استان درخواست داریم که با ارائه گزارش تخلفاتی مانند حفر چاه غیرمجاز، کف‌شکنی بدون مجوز چاه‌ها و افزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی از راه سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ در حفاظت از منابع آبی استان سهیم شوند.