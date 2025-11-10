پخش زنده
میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و بهزیستی چهارمحال و بختیاری تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: این تفاهمنامه برای بهرهمندی از ظرفیتهای توسعهای و ترویجی، بازاریابی و مصنوعات صنایعدستی این استان در هشت ماده تنظیم و امضاء شده است.
جیلان افزود: برنامهریزی مناسب برای اجرایی کردن نظارت، ارزیابی میزان پیشرفت و رفع موانع اجرای مفاد تفاهمنامه، استفاده متقابل از توان علمی، اجرایی، امکانات، فضا و تجهیزات مورد نیاز براساس ضوابط و مقررات طرفین، همکاری در برپایی نمایشگاههای موقت و فصلی عرضه مستقیم صنایعدستی و محصولات مشاغل خانگی، کمک به توسعه فرنگ مهارتآموزی و بهبود شاخصهای آن در استان، همکاری در برگزاری جشنوارهها، همایشها و کارگاههای آموزشی آشنایی با مشاغل و فعالیتهای مهارتی حوزه عمل صنایعدستی، همکاری در امکانسنجی و شناسایی ظرفیتهای اقتصادی بومی و محلی رشتههای صنایعدستی بهمنظور رفع مشکلات، بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال پایدار و جذب سرمایهگذاران بخش صنایعدستی جزو موارد همکاریهای مشترک این تفاهمنامه بهشمار میرود.
جیلان گفت: مدت اعتبار این تفاهمنامه دو سال در نظر گرفته شده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.