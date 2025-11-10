شهادت فرزند کهگیلویه و بویراحمد در خوزستان
ستوان یکم حجت اله ولیزاده متولد شهرستان لنده کهگیلویه و بویراحمد، حین انجام مأموریت در درگیری با سارقان مسلح در رامشیر خوزستان به شهادت رسید.
این درگیری امروز دوشنبه،۱۹ آبان، در بلوار بسیج این شهر رخ داد که در پی آن دو نفر از همراهان این شهید نیز مجروح شدند.
شهید ولیزاده، اهل شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد و ساکن شهر جایزان بود.
وی که برادرش نیز در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیده بود، دارای همسر و چهار فرزند است.
مراسم تشییع پیکر این شهید در آینده اعلام خواهد شد.