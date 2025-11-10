ستوان یکم حجت اله ولی‌زاده متولد شهرستان لنده کهگیلویه و بویراحمد، حین انجام مأموریت در درگیری با سارقان مسلح در رامشیر خوزستان به شهادت رسید.

شهادت فرزند کهگیلویه‌ و بویراحمد در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ستوان یکم حجت‌اله ولی‌زاده در جریان یک درگیری مسلحانه با سارقان مسلح در شهر رامشیر استان خوزستان به شهادت رسید.

این درگیری امروز دوشنبه،۱۹ آبان، در بلوار بسیج این شهر رخ داد که در پی آن دو نفر از همراهان این شهید نیز مجروح شدند.

شهید ولی‌زاده، اهل شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد و ساکن شهر جایزان بود.

وی که برادرش نیز در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیده بود، دارای همسر و چهار فرزند است.