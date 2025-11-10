به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست و سخنگوی موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: با نظر ریاست شورای تامین شهرستان آبادان و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم از سوی شرکت پالایش نفت آبادان مجوز حضور بانوان علاقه‌مند به فوتبال در ورزشگاه تختی این شهرستان صادر شد.

سید یوسف موسوی سندرونی افزود: بدین ترتیب و از هفته آینده بانوان هوادار فوتبال می‌توانند در ورزشگاه تختی آبادان حضور داشته باشند.

او ادامه داد: جایگاه شمالی شماره ۱۲ (سمت کانون فرهنگی تربیتی آزادگان) به عنوان جایگاه بانوان در نظر گرفته شده است.