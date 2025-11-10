پخش زنده
مجوز حضور بانوان در ورزشگاه تختی آبادان با موافقت شورای تامین شهرستان و فراهم شدن زیرساختهای لازم صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست و سخنگوی موسسه فرهنگی ورزشی صنعتنفت آبادان گفت: با نظر ریاست شورای تامین شهرستان آبادان و فراهم نمودن زیرساختهای لازم از سوی شرکت پالایش نفت آبادان مجوز حضور بانوان علاقهمند به فوتبال در ورزشگاه تختی این شهرستان صادر شد.
سید یوسف موسوی سندرونی افزود: بدین ترتیب و از هفته آینده بانوان هوادار فوتبال میتوانند در ورزشگاه تختی آبادان حضور داشته باشند.
او ادامه داد: جایگاه شمالی شماره ۱۲ (سمت کانون فرهنگی تربیتی آزادگان) به عنوان جایگاه بانوان در نظر گرفته شده است.
تیم فوتبال صنعتنفت آبادان جمعه هفته جاری در هفته دوازدهم لیگ دسته اول میزبان تیم فرد البرز است.