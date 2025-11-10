مراسم بزرگداشت شاعر ارزشمند، «اقبال لاهوری» با حضور استاندار خراسان رضوی در کنسولگری پاکستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری در این مراسم، اقبال را پل و پیوند مهمی بین تمدن ایرانی و اسلامی ایران و پاکستان دانست و افزود: ما با تاسی به این داشته ها، می‌توانیم ارتباط مستحکم تری بین دو تمدن داشته باشیم.

او ادامه داد: مشترکات دو کشور بسیار است و ما در دوران معاصر هم می‌توانیم همکاری‌های خوبی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشیم.

مظفری با اشاره به سفر اخیر به پاکستان، استقبال گرم مردم این کشور را بسیارامیدبخش خواند و ابراز امیدواری کرد ارتباط مستحکمتری با کشور پاکستان برقرار شود؛ چرا که بعد از آن سفر، تجارت و تعامل اقتصادی خراسان رضوی با پاکستان، ۴۳ درصد افزایش داشت.

استاندار خراسان رضوی برگزاری مراسم بزرگداشت این شاعر نامی و استمرار مراسمی مشابه آن را در شناخت مردم نسبت به داشته‌های فرهنگی شان، بسیار موثر خواند.

سرکنسول پاکستان در مشهد هم در این همایش، با بیان اینکه این سومین همایش گرامیداشت اقبال لاهوری است که برگزار می‌شود، افزود: علامه محمد اقبال، شخصیتی فوق‌العاده و در واقع پلی ارتباطی بین دو کشور ایران و پاکستان است.

محمد شهریار افزود: اقبال لاهوری از طریق دیدگاه و اندیشه‌های خود، در حوزه معنویت و آگاهی اجتماعی توانسته دو کشور را به هم مرتبط کند و دوستی را تحکیم بخشد.

سرکنسول پاکستان در مشهد، این روز را برای مردم پاکستان بسیار روز مهمی دانست و افزود: همزمان کنسولگری پاکستان میزبان دانشجویان، اساتید و دیپلمات‌های محترم از نمایندگی‌های خارجی است.

فلسفه، سبک شعر و زندگی اقبال لاهوری بیشتر بر مبنای عشق به دین، قرآن و محبت پیغمبر اسلام (ص) قرار گرفته است.