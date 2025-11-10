پخش زنده
۱۱۰ کیلوگرم طلا ماه گذشته در معدن زرشوران تکاب تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران تکاب گفت: این شرکت، بهعنوان بزرگترین واحد تولید طلا در کشور، در مهرماه گذشته با تولید ۱۱۰ کیلوگرم طلا توانست رکورد تازهای در عملکرد تولیدی خود به ثبت برساند.
جعفر صادق اسکندری افزود: از ابتدای امسال تا اول آبانماه، مجموع تولید طلای شرکت زرشوران به ۶۹۲ کیلوگرم رسیده است، رقمی که نشاندهنده تحقق ۱۲۵ درصدی برنامه تولید در این بازه زمانی است.
صادق اسکندری تصریح کرد: میزان تولید امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با تولید ۵۲۸ کیلوگرم، رشد ۳۱ درصدی داشته است که این دستاورد حاصل تلاش مستمر کارکنان، بهبود فرآیندهای فنی، افزایش بهرهوری تجهیزات و اجرای دقیق برنامههای تعمیر و نگهداری است.
وی، همچنین به رشد قابلتوجه در میزان خوراک ورودی کارخانه اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا اول آبان، میزان تناژ ورودی تجمیعی به ۲۵۷ هزار و ۶۱۰ تُن رسیده که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، ۲۵ درصد افزایش نشان میدهد که این رشد حاصل ارتقای بهرهوری تجهیزات، کاهش زمان توقف خط تولید و مدیریت مؤثر فرآیند استخراج و فرآوری است.
صادق اسکندری افزود: این موفقیتها جایگاه شرکت طلای زرشوران را بهعنوان یکی از بنگاههای معدنی و صنعتی پیشرو کشور تثبیت کرده و نوید دهنده تداوم روند رشد و تحقق اهداف توسعهای سازمان ایمیدرو در بخش طلاست.
سال گذشته شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران تکاب با تولید یکهزار و ۴۳ کیلوگرم شمش طلا، توانست بالاترین رکورد تولید درتاریخ فعالیت خود را به ثبت برساند.
کارخانه طلای زرشوران در آبانماه سال ۱۳۹۳ به بهرهبرداری رسید و از نظر ظرفیت تولید، عنوان بزرگترین واحد فرآوری طلا در کشور را دارد.