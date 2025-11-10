دستگیری ۱۸ سارق وسایل نقلیه در مشهد
تیمهای گشت ویژه پلیس آگاهی مشهد در طرح ضربتی مقابله با سرقت وسایل نقلیه، ۱۸ سارق خودرو و موتورسیکلت را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: در قالب این طرح ضربتی، با گشت زنیهای هدفمند ۱۸ متهم به سرقت شناسایی و دستگیر و ۳۶ دستگاه وسیله نقلیه سرقتی، شامل ۱۲ دستگاه خودرو و ۲۴ دستگاه موتورسیکلت نیز کشف شد.
سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی افزود: با هماهنگی مراجع قضایی تحقیقات پلیس برای شناسایی مالباختگان و تحویل اموال سرقتی آغاز شده است.
وی اضافه کرد: پیشگیری از وقوع سرقت خودرو و موتورسیکلت مستلزم توجه شهروندان به توصیههای بازدارنده از سرقتها، استفاده از دزدگیر و ردیابهای حرفهای و انتخاب محل مناسب پارک وسیله نقلیه است.
سرهنگ مرادی تاکید کرد: طرحهای مقابله با سرقت با جدیت ادامه دارد.