مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون هشت استان برای حضور در جشنواره ملی نمد شهرکرد اعلام آمادگی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،علیرضا جیلان افزود: نمدمالان استان باید در این جشنواره بهترین تولیدات خلاقانه خود را به نمایش بگذارند.
وی افزود: توجه به تنوع و رنگبندی تولیدات نمدی در جشنواره ملی نمد شهرکرد مورد توجه تمامی نمدمالان باشد.
مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد هم گفت: برای تبلیغات مرتبط با جشنواره ملی نمد شهرکرد از ظرفیت رسانههای گروهی و فضای مجازی بهرهگیری شود.
مصطفی جعفری تأکید کرد: در روند برگزاری این جشنواره فرایندهای جانبی، قبل، حین و پس از تولید نمد مانند رنگرزی مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: پوستر مربوط به جشنواره ملی نمد شهرکرد بهزودی با حضور مسئولان ملی و استانی رونمایی خواهد شد.