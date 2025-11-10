مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون هشت استان برای حضور در جشنواره ملی نمد شهرکرد اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،علیرضا جیلان افزود: نمدمالان استان باید در این جشنواره بهترین تولیدات خلاقانه خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: توجه به تنوع و رنگ‌بندی تولیدات نمدی در جشنواره ملی نمد شهرکرد مورد توجه تمامی نمدمالان باشد.

مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد هم گفت: برای تبلیغات مرتبط با جشنواره ملی نمد شهرکرد از ظرفیت رسانه‌های گروهی و فضای مجازی بهره‌گیری شود.

مصطفی جعفری تأکید کرد: در روند برگزاری این جشنواره فرایند‌های جانبی، قبل، حین و پس از تولید نمد مانند رنگرزی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: پوستر مربوط به جشنواره ملی نمد شهرکرد به‌زودی با حضور مسئولان ملی و استانی رونمایی خواهد شد.