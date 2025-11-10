معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد، از صرفه جویی بیش از سه میلیون و هشتصد هزار متر مکعب آب با کشف، شناسایی و انسداد ۴۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در پنج سال اخیر در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، جواد منصوری گفت: در چارچوب اجرای سند سازگاری با کم‌آبی و در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی با اقدامات حفاظتی در پنج سال گذشته، ۴۷۰حلقه چاه غیرمجاز در استان یزد کشف، شناسایی و مسدود شد.

وی افزود: با اجرای عملیات انسداد این چاه‌ها، از برداشت غیر‌مجاز سه میلیون و هشتصد هزار مترمکعب آب جلوگیری شد که این میزان، معادل مصرف سالانه آب بیش از ۱۹ هزار نفر است.

منصوری همچنین با اشاره به کاهش شدید بارندگی در سال آبی گذشته گفت: میزان بارش در استان یزد حدود ۵۴ میلی‌متر بود که نسبت به دوره بلندمدت حدود ۴۴ درصد و نسبت به سال گذشته حدود ۶۳ درصد کاهش داشته است.

اجرای سند سازگاری با کم آبی، نقشه راه مدیریت منابع آب استان یزد

وی به سند سازگاری با کم آبی در استان یزد اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی سند سازگاری با کم‌آبی از سال ۱۳۹۷ آغاز و در اسفند ۱۳۹۹ در استان یزد تصویب شد. این سند اهداف صرفه‌جویی را در سه بخش شرب و بهداشت، کشاورزی و صنعت تعیین کرده و اقدامات اجرایی آن به‌صورت منسجم دنبال می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد در خصوص اجرای این سند در بخش کشاورزی تصریح کرد: بیش از ۹۶ درصد چاه‌های کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند هستند و از سال ۱۴۰۰ طرح تحویل حجمی جایگزین خاموشی زمستانه شده است. در این روش کشاورزان مدیریت مصرف آب را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: با همکاری جهاد کشاورزی، چاه‌هایی که قابلیت اجرای آبیاری نوین دارند شناسایی شده و کشاورزان با استقبال از این طرح‌ها، برای دریافت تسهیلات اقدام کرده‌اند.

منصوری همچنین گفت: در بخش شرب و بهداشت، تأمین آب در تابستان گذشته با مدیریت منابع و شبکه به‌خوبی انجام شد و اقدامات مؤثری برای کاهش هدررفت در شبکه و تأسیسات صورت گرفته است.

تجهیز ۸۶ درصد از چاه‌های صنعتی استان به کنتور هوشمند

وی همچنین از تجهیز بیش از ۸۶ درصد چاه‌های صنعتی و خدماتی به کنتور هوشمند در راستای اجرای سند سازگاری با کم آبی خبر داد و گفت: تحویل حجمی آب برای مصارف کشاورزی و صنعت از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و مصرف‌کنندگان بر اساس حجم تخصیص‌یافته، مدیریت مصرف را انجام می‌دهند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه یزد جزو چند استان دارای کمترین چاه غیرمجاز در کشور است، بیان کرد: جلوگیری از حفر چاه‌های غیر‌مجاز و برخورد قاطع با حفر این گونه چا‌ه‌ها باعث شده است تعداد چاه‌های غیر‌مجاز در استان کم باشد.

راه اندازی بازار آب برای افزایش بهره وری

منصوری با اشاره به راه‌اندازی بازار آب در استان یزد و تامین آب مورد نیاز کشاورزان از این روش، اظهار داشت: بر اساس ماده ۷ قانون توزیع عادلانه آب، کشاورزان می‌توانند ۵۰ درصد آب مازاد را در محدوده مطالعاتی منتقل کنند. این اقدام در راستای افزایش راندمان آب صورت گرفته است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه بازار آب برای انتقال آب صرفه جویی شده در محدوده مطالعاتی راه‌اندازی شده که به افزایش راندمان آب کمک می‌کند، تصریح کرد: همچنین صنایع می‌توانند فقط ۱۰ درصد از آب مورد نیاز را در قالب بازار آب خرید و فروش کنند.

منصوری در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با چاه‌های غیرمجاز گفت: شرکت آب منطقه‌ای یزد با مصوبات شورای حفاظت از منابع آب، از حفر چاه‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند و در سال گذشته ۶۷ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و پر شد و پرونده‌های کیفری برای متخلفان این چاه‌ها نیز تشکیل شده است.