به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، ۳۸ تَن از دختران کاراته کار هرمزگان در این مسابقات شرکت کردند که موفق به کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۱ مدال نقره و ۹ مدال برنز شدند.

همچنین ۲۰ تَن از پسران نیز در مسابقات جام خلیج فارس حضور داشتند که موفق به کسب ۱۷ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۸ برنز شدند و نائب قهرمان این مسابقات بودند.

مسابقات کاراته جام خلیج فارس هشتم و نهم آبان ماه در استان فارس برگزار شد.

هفت تَن از دختران و پسران کاراته کار هرمزگان نیز در حال آماده شدن برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی که آذر ماه در تهران برگزار می‌شود هستند.