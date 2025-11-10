به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان زنجان گفت: به مناسبت ایام فاطمیه ۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از محل کمک‌های خیرین از سطح زندان‌های این استان آزاد شدند.

کریمی با قدردانی از هم استانی ها که با کمک های خود ستاد مردمی دیه را در آزادی زندانیان یاری می رسانند، از خیرین خواست: کمک های خود را به شماره حساب ۰۲۲۴۱۳۷۳۹۷۰۰۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۳۶۲۶ بنام ستاد دیه استان نزد بانک ملی واریز کنند.

وی یادآور شد: از ابتدای ماه ربیع الاول تاکنون نیز ۱۷ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با کمک های مردمی و ستاد دیه از سطح زندان‌های استان آزاد شده‌اند که دو نفر از آنها از بانوان بودند.

کریمی با بیان اینکه در مناسبت های مختلف پویش های مردمی برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در استان راه اندازی می شود، اظهار داشت: برای شرکت در این پویش ها عموم مردم می توانند با مراجعه به ستاد دیه استان و اطلاع از وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و یا به روش غیرحضوری مبالغ مورد نظر خود را به شماره حساب های اعلامی واریز کنند تا شاهد آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرائم مالی و غیرعمد باشیم.

وی اظهار داشت: در مناسبت های مختلف گذشته با اجرای پویش های مردمی زمینه آزادی ۱۵۶ نفر از زندانیان در استان فراهم شد که ۹ نفر از آنان را بانوان تشکیل می دادند همچنین ۱۳ نفر از این زندانیان نیز طی هفته قوه قضاییه آزاد شدند.