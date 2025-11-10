معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی کمبود منابع مالی را مهم‌ترین چالش تحقق اهداف این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: اجرای حداقلی احکام نیازمند ۸۲۹ همت منابع مالی در سال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، از تحقق بیش از ۸۰ درصد احکام برنامه هفتم در این وزارتخانه خبر داد..

به گفته او، از میان ۱۲۲ شاخص کمی برنامه، ۸۸ شاخص بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

ارجائی کمبود منابع مالی را مهم‌ترین چالش تحقق اهداف عنوان کرد و گفت: اجرای حداقلی احکام نیازمند ۸۲۹ همت منابع مالی در سال است.

در بخش مسکن شهری، از هدف ۱۸۵ هزار واحد بهره‌برداری، بیش از ۱۴۱ هزار واحد محقق شده است.

در حوزه مسکن روستایی نیز ۱۶۶ هزار واحد از ۲۰۰ هزار هدف‌گذاری‌شده ساخته شده است.

در بخش حمل‌ونقل، میزان ترانزیت در سال اول به ۲۰ میلیون تن رسید که بالاتر از هدف ۱۶ میلیون تنی بود.

همچنین قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران–مشهد به طول ۱۰۰۰ کیلومتر منعقد شده است.

در حوزه هوایی، ۱۴۶۷ صندلی به ظرفیت ناوگان کشور افزوده شده و پنج پروژه توسعه فرودگاه امام خمینی(ره) با بخش خصوصی امضا شده است.

ارجائی از تشکیل ستاد ملی گذر و تصویب برنامه ارتقای ایمنی راه‌ها در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی تأکید کرد تدوین ۱۴ آیین‌نامه از ۱۸ تکلیف قانونی وزارتخانه به اتمام رسیده و بقیه در حال تصویب در هیأت وزیران است.