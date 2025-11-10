پخش زنده
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری: خشکسالی بیسابقه اتفاقی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت الله اراکی در ابتدای درس خارج امروز صبح در مدرسه فیضیه با اشاره به وضعیت خشکسالی پیش آمده به چند نکته اشاره کرد و گفت:
امروز میگویند ۱۵، ۱۶ استان ما در طول سال آبی جاری یک قطره #باران هم نباریده است.
یا متوسط بارش امسال ما ۸۰ درصد کمتر از گذشته است.
وضعیت آبی ما طوریست که میگویند در شصت سال اخیر این نوع خشکسالی سابقه نداشته است.
این را نمیشود حمل بر اتفاق کرد.
آیا نباید تفکر کرد؟
نباید خیابانهای ما جولانگاه تجاهر به فسق باشد
اینها اثر وضعی دارد.
مسئولین جلوی این [تجاهر به فسق علنی]را بگیرند
متدینین هم آرام ننشینند.