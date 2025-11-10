پخش زنده
سرپرست اداره راهداری شهرستان اردل گفت: عملیات ایمنسازی و ایجاد گارد خاکی در نقاط پرتگاهی محور سهراهی کاج – سهراهی جونقان (تنگ درکش ورکش) آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،احمد عالیپور گفت: عملیات ایمنسازی نقاط پرتگاهی محور سهراهی کاج – سهراهی جونقان در محدوده تنگ درکش ورکش با اجرای گارد خاکی در طول ۲۰۰ متر آغاز شده است.
وی افزود: این اقدام با هدف افزایش ضریب ایمنی مسیر، جلوگیری از سقوط خودروها در نقاط پرتگاهی و کاهش حوادث رانندگی در این محور صورت میگیرد.
عالیپور گفت: این عملیات با استفاده از ماشینآلات و تجهیزات راهداری و با تلاش نیروهای عملیاتی در حال انجام است و ادامه آن تا تکمیل کامل ایمنسازی محور ادامه خواهد داشت.