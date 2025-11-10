پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور استان یزد: خودروهای دارای نورهای خیرهکننده، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای رانندگان، عامل بروز برخی تصادفات نیز هستند و تا رفع نقص توقیف خواهند شد.
سرهنگ دستواردر گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد اظهار داشت: استفاده از چراغهای زنون و نورهای خیرهکننده در خودروها یکی از تخلفات حادثهساز در معابر شهری است و موجب کاهش دید رانندگان مقابل و در نتیجه بروز تصادفات میشود.
وی با بیان اینکه نور خیرهکننده این چراغها میتواند برای لحظهای موجب نابینایی موقت راننده مقابل شود افزود: این موضوع بهویژه در مسیرهای دوطرفه خطرناک است و در برخی موارد منجر به انحراف خودرو و برخورد با موتورسیکلتسوار یا عابر پیاده میشود.
سرهنگ دستوار بیان کرد: از یک هفته پیش، طرح ویژهای برای برخورد با خودروهای دارای چراغ زنون و چراغهای الوان در سطح استان آغاز شده و همکاران ما به صورت روزانه نسبت به اعمال قانون این خودروها اقدام میکنند.
وی با اشاره به نظارت همزمان دوربینهای هوشمند و گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس، گفت: در صورت مشاهده خودروهایی که با این چراغها موجب تصادف شوند، دستور قضایی صادر و خودرو تا زمان رفع نقص توقیف شده و اجازه تردد دوباره داده نخواهد داشت.
رئیس پلیس راهور استان یزد همچنین از برخورد با افرادی که اقدام به نصب چراغهای زنون و الوان روی خودروها میکنند خبر داد و گفت: با هماهنگی پلیس اماکن، به واحدهای صنفی و تعمیرگاههایی که چنین خدماتی ارائه میدهند مراجعه و در صورت تخلف، با آنها برخورد قانونی از سوی مراجع قضایی انجام میشود.
سرهنگ دستوار در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از نصب هرگونه چراغ اضافی یا خیرهکننده خودداری کنند تا ایمنی تردد در جادهها و معابر شهری افزایش یابد.