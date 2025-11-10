به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حمیدرضا سلیمانی، هدف از اجرای هوشمندسازی را حفظ و صیانت بهتر از آثار تاریخی و فرهنگی عنوان کرد.

مدیرعامل مؤسسه موزه‌های دفینه، گفت: با توجه به اینکه رطوبت هوا می‌تواند در گذر زمان به آثار و ابنیه آسیب وارد کند، تلاش کرده‌ایم سامانه‌ای هوشمند طراحی کنیم تا تمامی شاخص‌های محیطی را هوشمند رصد و با هرگونه تغییر، اقدامات اصلاحی و ترمیمی به‌موقع انجام شود.

سلیمانی، گفت: اجرای این طرح در موزه کیش گامی مؤثر برای حفاظت پایدار از آثار تاریخی و فرهنگی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مدیریت محیط موزه‌هاست.