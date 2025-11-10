به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اقبال خانی، از برگزاری استعدادیابی رشته ورزشی پارابدمینتون برای دانش آموزان دارای معلولیت جسمی حرکتی استان خبر داد و گفت: این مسابقات با هدف استعدادیابی و ارتقای توانمندی‌های دانش آموزان دختر و پسر دوره‌های تحصیلی ابتدایی، متوسطه دوره اول پیش حرفه‌ای و دوره دوم کار دانش خاص در حال برگزار‌ی است.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با بیان اینکه استعدادیابی دانش آموزان با نیاز‌های ویژه در مدارس استثنایی گلها، توحید، پارسا، توکل ونوآوران شهرستان انجام شده است، اضافه کرد: استعدادیابی مدارس شهرستان‌ها ومناطق تابعه استان نیز بزودی آغاز می‌شود.

وی گفت: شناسایی استعداد دانش آموزان زمینه ساز تشکیل پرونده رشدی و ورزشی با هدف شناسایی استعداد‌های بدنی و معرفی آنها به کانون‌ها و فدراسیون‌های ورزشی می‌شود.

خانی، برنامه مناسب فعالیت بدنی را فرصتی برای تربیت بدنی، مهارتی و روانی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه دانست و ابراز امیدواری کرد که این امر منجر به داشتن یک زندگی فعال و سالم در دوره بزرگسالی برای آنان شود.