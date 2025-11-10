رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از توقیف یکدستگاه خودروی سواری پژو و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ حسین بدری گفت: روز گذشته ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین گشت زنی در محور مواصلاتی تبریز - زنجان به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ درمشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی موفق به کشف ۹۱ جفت کفش مردانه، ۱۲۸ کیلوگرم البسه وپوشاک، ۱۷ ثوپ کلاه خارجی فاقد اسناد و اوراق مثبته گمرکی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را بیش از ۶ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ بدری در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و قاچاق کالا و ارز مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند